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    Главная / Торги / Поставка инструментов и расходных материалов

    Поставка инструментов и расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и расходных материаловМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144833

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-741

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения_.doc

    Форма_КП___шаблон_.xlsx

    ТЗ__МТР__.docx

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1107

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    PaschenkoAV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пащенко Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и расходных материаловМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2021 11:0002.10.2021 11:0002.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144833Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и расходных материаловМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.10.202102.10.2021 11:0002.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144833Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и расходных материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов и расходных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.73.10.000

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    Классификатор ОКВЭД2

    16.29.11

    Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Аккумуляторный ударный гайковёрт Makita DTW190JX3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор BL1860B 4 шт и ЗУ DC18RC в кейсе MakPac Makita (198094-8)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Баллон цанговый 220 бутан/пропан 70/30 KOVEA KOV-KGF-0220"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Вышка (0.7x1.6/H=4 м) Промышленник ВСП ВП0740"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Вышка (0.7x1.6/h=7.6м) Промышленник ВСП ВП0776"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Домкрат кабельный винтовой ДК-5ВМ модернизированный, до 5000 кг, до №22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Домкрат кабельный ДК-2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Дрель электрическая MAKITA DP4001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Зарядное устройство Makita 196430-2 DC18SF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами 40мм (с поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Измеритель параметров электроизоляции MIC-2510 (c поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кабельные ножницы КВТ MC-04 60948"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Кабельные ножницы КВТ MC-04 60948"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Кисть флейцевая FLY 02-020"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Клещи электроизмерительные CMP-401. Производитель: Sonel S.A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Ключ комбинированный 17"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Ключ комбинированный 19"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Кувалда 5000г, рукоятка фибергласс VIRA RAGE 5.00 кг 905000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Лом стальной монтажный ЛМ-25, 1250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Лестница-трансформер Новая Высота 4х4 604404"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Молоток с фибергласовой рукояткой Inforce 400г 59034"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Машина угловая шлифовальная Makita 9565CVK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Мультиметр CMM-40 цифровой. Производитель: Sonel S.A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Маркер для промышленной графики Edding E-8750/49 белый (толщина линии 2-4 мм)"

    Кол-во: 77

    "Позиция 26"

    "Насадка на дрель для заточки сверл (3.5-10 мм) KWB 5032-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Набор 7 сверл по бетону SILVERPERCUSS Robust Line Bosch 2607010545"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Набор коронок BOSCH 2608580868 20-68 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Набор коронок BOSCH 2608584666 22-64 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Набор электромонтажника КВТ НИЭ-04 1000 вольт 67332"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Набор электромонтажника КВТ НИЭ №1 63033"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Набор инструментов НАИ-01/37 (КВТ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Нож универсальный BRAUBERG, металл. корпус, фиксатор, лезвие-трапеция, + 5 лезвий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Нож электрика FIT нерж.сталь, прорез.ручка, 2-х сторонняя заточка, лезвие 33мм 10642"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Пистолет горячего воздуха Makita HG651СК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Переставные клещи Аллигатор Knipex KN-8801250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Трехсекционная алюминиевая лестница Inforce 3х11 Л-03-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Светодиодный светильник LXT ®DEADML808"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Светодиодный светильник LXT ®DEADML805"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Паяльник 200-300Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Паяльник 60Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шуруповерт аккумуляторный Makita DDF453RFE3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Щетки графитовые Makita CB-325 (194074-2)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Шпатель 300мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Шпатель зубчатый для плитки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Кисть малярная большая 10см"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Аккумуляторный ударный гайковёрт Makita DTW190JX3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Кисть флейцевая FLY 02-020"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Кисть флейцевая FLY 02-030"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 100 см KAPRO 781-40-100РМ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 52"

    "Отвертка с магнитным наконечником GS PH3150"

    Кол-во: 25

    "Позиция 53"

    "Строп СТП 6 т (4м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Шпатель 100мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 55"

    "Наждачная бумага Р100"

    Кол-во: 18

    "Позиция 56"

    "Правило 2м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Сверло по кафелю перо 10мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Коронка по дереву 50мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Насадка миксер венчик (для замешивания плиточного клея)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Ключ разводной до 400мм маленький"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Паяльник для полипропиленовых труб 20-63мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Ножницы по металлу (прямые)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Пистолет для пены"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Сабельная пила"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Пилки для сабельной пилы (по дереву с мелкими зубьями)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "Пилки для сабельной пилы (по металлу)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 67"

    "Коронка по металлу из быстрорежущей стали Ф60мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Коронка по металлу из быстрорежущей стали Ф83мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Коронка по металлу из быстрорежущей стали Ф102мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Лопата штыковая "Рельсовая сталь""

    Кол-во: 150

    "Позиция 71"

    "Лопата совковая "Рельсовая сталь""

    Кол-во: 150

    "Позиция 72"

    "Черенок круглый"

    Кол-во: 300

    "Позиция 73"

    "Тачка ВИХРЬ Т90-1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 74"

    "Ножовка по дереву"

    Кол-во: 15

    "Позиция 75"

    "Грабли прямые с черенком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Лопатки на перфоратор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Стремянка, 5м."

    Кол-во: 15

    "Позиция 78"

    "Серпянка 50мм/20м"

    Кол-во: 105

    "Позиция 79"

    "Малярная клейкая лента UNIBOB 50 мм х 50 м"

    Кол-во: 1750

    "Позиция 80"

    "Валик 200мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 81"

    "Шубки на валик 200мм"

    Кол-во: 480

    "Позиция 82"

    "Валик 100мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 83"

    "Шубки на валик 100мм"

    Кол-во: 480

    "Позиция 84"

    "Кисть малярная 75мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 85"

    "Кисть малярная 50мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 86"

    "Скотч малярный 50 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 87"

    "Двусторонняя прозрачная клейкая лента на ПП основе AVIORA 50мм*10м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 88"

    "Фал плетеный капроновый диаметр 12 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 89"

    "Щетка графитные для УШМ BOSCH GWS 1000"

    Кол-во: 70

    "Позиция 90"

    "Щетка графитные для УШМ BOSCH GWS 17-150 CI"

    Кол-во: 70

    "Позиция 91"

    "Щетка графитные для УШМ BOSCH GWS 22-230-H"

    Кол-во: 70

    "Позиция 92"

    "Щетка графитные для УШМ MAKITA 9565 H"

    Кол-во: 70

    "Позиция 93"

    "Щетка графитные для УШМ MAKITA GA6021 C"

    Кол-во: 70

    "Позиция 94"

    "Щетка графитные для УШМ MAKITA 9069"

    Кол-во: 70

    "Позиция 95"

    "Щетка графитные для УШМ MAKITA СВ-325"

    Кол-во: 80

    "Позиция 96"

    "Щетка графитные для УШМ MAKITA СВ-204"

    Кол-во: 80

    "Позиция 97"

    "Фал плетёный капроновый, диаметр 8 мм, бухта 100 м, 1000 кгс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Орбитальная пневмошлифмашина FUBAG П SR150CV 100182"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Подошва 150 мм, 6 отверстий к пневмошлифмашине FUBAG П SR150CV 100182"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Круг шлифовальный на липучке для обработки красок, лаков и шпатлевок (150 мм, Р40, 6 отверстий) 5шт/упак"

    Кол-во: 400

    "Позиция 101"

    "Мешок для сбора пыли для пневмошлифмашины FUBAG П SR150CV 100182"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Масло лубрикаторное для пневматического инструмента"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Котел-заливщик ручной для плавление мастики и заливки трещин и швов на асфальте и бетоне. Объемкотла 50-70л, горелка дизельная (допускается газовая, в комплекте с баллоном, шлангм и редуктором)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Кисть малярная флейцевая 75мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 105"

    "Кисть малярная флейцевая 50мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 106"

    "Валик малярный 100мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 107"

    "Пилка для лобзика по дереву"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Валик малярный 200мм"

    Кол-во: 25

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