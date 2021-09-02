"Позиция 65" "Пилки для сабельной пилы (по дереву с мелкими зубьями)"

"Позиция 100" "Круг шлифовальный на липучке для обработки красок, лаков и шпатлевок (150 мм, Р40, 6 отверстий) 5шт/упак"

"Позиция 103" "Котел-заливщик ручной для плавление мастики и заливки трещин и швов на асфальте и бетоне. Объемкотла 50-70л, горелка дизельная (допускается газовая, в комплекте с баллоном, шлангм и редуктором)"

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