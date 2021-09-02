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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144833
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструментов и расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1107
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
PaschenkoAV@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пащенко Алексей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментов и расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и расходных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
02.10.2021 11:0002.10.2021 11:0002.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144833Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и расходных материаловМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов и расходных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
25.73.10.000
16.29.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 1
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Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 77
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 18
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 300
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 105
Кол-во: 1750
Кол-во: 80
Кол-во: 480
Кол-во: 80
Кол-во: 480
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 400
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 25
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