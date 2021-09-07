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    Главная / Торги / Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29»

    Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596174Дата и время окончания срока приема заявок Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1946

    Наименование закупки

    Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_1946.rtf

    9.20_КР.pdf

    9.20_ПОС.pdf

    Извещение_1946.docx

    3_4033_20_ИГДИ.pdf

    9.20_ПЗ.pdf

    9.20_ИОС1.pdf

    9.20_АР.pdf

    9.20_ИОС3.pdf

    9.20_ИОС4.pdf

    9.20_ИОС5.2.pdf

    9.20_ИОС5.3.pdf

    9.20_МПБ.pdf

    9.20_ПЗУ.pdf

    9.20_ТЗК.pdf

    9.20_СМ1.pdf

    9.20_СМ2.pdf

    9.20_СМ3.pdf

    9.20_ЭЭ.pdf

    08520_ИГИ.pdf

    9.20_ИОС5.1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Папава Василий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596174Дата и время окончания срока приема заявок Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 08:0007.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596174Дата и время вскрытия заявок Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596174Подведение итогов не позднее Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт строения №7, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 29».

    Начальная цена

    533 558,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.112

    Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.62

    Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028605/name/6139ac7642e736.79970586

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
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