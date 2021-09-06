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    Главная / Торги / Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный сорт «Экстра»

    Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный сорт «Экстра»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 18:0006.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144827Дата и время окончания срока приема заявок Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный сорт «Экстра»ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144827

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный сорт «Экстра»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_закупаемой_продукции__спирт_этиловый_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 5631

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts61@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боровых Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный сорт «Экстра»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144827Подведение итогов не позднее Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный сорт «Экстра»Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный сорт «Экстра»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню закупаемой продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Златоуст, Парковый проезд, 1, АО "Златмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно перечню закупаемой продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    20.14.74.110

    Спирт этиловый технический гидролизный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный сорт «Экстра»"

    Кол-во:

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