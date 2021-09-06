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    Главная / Торги / Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160

    Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗК_310_КБХА_ОБОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОЙ__МАКСИМАЛЬНОЙ__ЦЕНЫ_ДОГОВОРА_ИЛИ_ЕДИНИЦЫ_ПРОД.XLSX

    ЗК_310_КБХА_извещение_Поставка_прутка_БраЖ9_4_Ф160_338_13_08_2021_ver1_.DOCX

    Протокол_560.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутузова Лилия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП144825Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 14:0007.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144825Подведение итогов не позднее Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144825Подведение итогов не позднее Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160

    Начальная цена

    298 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    24.44.22.110

    Прутки медные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029171/name/6139fb70752380.86568268

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка прутка БраЖ9-4 Ф160"

    Кол-во: 220

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