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Номер извещения
ГП144850
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14069
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
larisa.koval@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лариса Васильевна Коваль
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 16:00 GMT +303.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144850Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАОМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 16:0003.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144850Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАОМосква
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 16:0024.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144850Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАОМосква
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
24.09.202124.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144850Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАОМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
• Площадь отвода земельных участков – 21,5 га; • Количество контуров – 6; • Количество поворотных точек – 74.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение на территории Тазовского района ЯНАОРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
68.32.13.120
Документация лота
Кол-во: 1
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