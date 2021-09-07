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    Главная / Торги / Поставка передавливателя для пэ труб

    Поставка передавливателя для пэ труб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка передавливателя для пэ трубhttps://etp.gpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка передавливателя для пэ труб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_2___Техническая_часть.docx

    _Приложение__1_к_Технической_части.docx

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    _Приложение_1___Проект_договора_поставки.docx

    _Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Итоговый_ПРОТОКОЛ__2_участника__все_допущены_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка передавливателя для пэ труб

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597068Подведение итогов не позднее Поставка передавливателя для пэ трубhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка передавливателя для пэ труб

    Начальная цена

    75 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    28.12

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Классификатор ОКВЭД2

    28.12.1

    Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027221/name/613849b62eb085.57807790

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Передавливатель для полиэтиленовых труб ручной с гидравлическим приводом D 63-180 мм SDR11"

    Кол-во: 1

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