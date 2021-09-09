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Номер извещения
32110595901
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению переодических медицинских осмотров сотрудников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
Почтовый адрес
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
Контактный телефон
+7 351 247-20-60
Факс
+7 351 247-91-40
Адрес электронной почты
lns@gazcom74.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серадский Владимир Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 09:59 GMT +309.09.2021 09:5909.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595901Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудниковЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 10:0009.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110595901Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудниковЧелябинск
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 11:3010.09.2021 11:3010.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595901Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудниковЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников
Начальная цена
181 594,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Адрес местонахождения
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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