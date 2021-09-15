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    Главная / Торги / Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.

    Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144824

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗиЦС/21-01126

    Наименование закупки

    Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 10:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    62172@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лемеш Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 15:00 GMT +315.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 18:0030.11.2021 18:0030.11.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144824Подведение итогов не позднее Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 18:0030.11.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144824Подведение итогов не позднее Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    1.1_Приложение__1_к_оферте.xlsx

    09.09.2021

    исправление_210825_ТФ_нерезиденты_БМК_чугунные_валки.docx

    09.09.2021

    исправление_210825_ТФ_резиденты_БМК_чугунные_валки.docx

    09.09.2021

    Техническое_задание_на_чуг.прок._валки_на_2022г._.doc

    09.09.2021

    ГПБ_чугунные_валки.7z

    09.09.2021

    исправление_210825_1_ЗД_БЕМ.docx

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВАЛОК ЧУГУННЫЙ СПХН-65 320Х630 ЧЕРТЕЖ 150.0674А"

    Кол-во: 46

    "Позиция 2"

    "ВАЛОК ЧУГУННЫЙ СПХН-51 380Х800 ЧЕРТЕЖ 150.0675А"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "ВАЛОК ЧУГУННЫЙ СШХН-45 480Х800 ЧЕРТЕЖ 150.0673А"

    Кол-во: 32

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