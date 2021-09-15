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Номер извещения
ГП144824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
62172@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Лемеш Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 15:00 GMT +315.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.Москва
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 18:0030.11.2021 18:0030.11.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144824Подведение итогов не позднее Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чугунных валков в адрес АО «БМК» в 2022г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
28
Документация лота
Кол-во: 46
Кол-во: 24
Кол-во: 32
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