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Номер извещения
32110595871
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №6657 - Запасные части к дожимным компрессорам для нужд ПАО "Мосэнерго" (G21P200708)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 316
Факс
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Адрес электронной почты
vgordeev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
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КО №6657 - Запасные части к дожимным компрессорам для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200708)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
22.10.202122.10.2021 23:5922.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595871Подведение итогов не позднее КО №6657 - Запасные части к дожимным компрессорам для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200708)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №6657 - Запасные части к дожимным компрессорам для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200708)
Начальная цена
32 158 780,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Мосэнерго
Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
28.13.32
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
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