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    Главная / Торги / Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016

    Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595909Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110595909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110595909.pdf

    1277_ЗК_Поковки_40ХН2МА.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-25

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    SosedkovaTatyana@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соседкова Т. А.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595909Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110595909Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.202107.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595909Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка поковок из стали 40ХН2МА и 40Х ГОСТ 4543-2016

    Начальная цена

    428 599,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.21.142

    Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030204/name/613b35618a5407.88153996

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлургическое"

    Кол-во: 4.00000

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