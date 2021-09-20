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    Главная / Торги / Проведение торгов в электронной форме на право заключения договора поставки лома черных и цветных металлов

    Проведение торгов в электронной форме на право заключения договора поставки лома черных и цветных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 16:0020.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144831Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки продукцииТюменская область, ЯНАО, Пуровский районПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Проведение торгов в электронной форме на право заключения договора поставки лома черных и цветных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, 300 м. южнее от УКПГ-2В, производственная площадка ЗПКТ

    Номер извещения

    ГП144831

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА

    Предмет договора

    Договор поставки продукции

    Начальная цена

    7469998.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 10:31 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2021 16:00

    Дата и время проведения

    24.09.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_извещение.pdf

    Протокол__3_от_27.09.2021.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом черных и цветных металлов

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6,корпус 1, стр. 1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 982 406-77-39

    Адрес электронной почты

    BelyaevaEIU@zpkt.gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Беляева Екатерина Юрьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    BelyaevaEIU@zpkt.gpp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (3494) доб.99-69-31

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6,корпус 1, стр. 1, офис 901

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям информационного извещения и документации об аукционе, признается победителем

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указаны в информационном извещении

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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