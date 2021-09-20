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Наименование процедуры
Проведение торгов в электронной форме на право заключения договора поставки лома черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, 300 м. южнее от УКПГ-2В, производственная площадка ЗПКТ
Номер извещения
ГП144831
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Предмет договора
Договор поставки продукции
Начальная цена
7469998.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 10:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2021 16:00
Дата и время проведения
24.09.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Лом черных и цветных металлов
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6,корпус 1, стр. 1, офис 901
Контактный телефон
+7 982 406-77-39
Адрес электронной почты
BelyaevaEIU@zpkt.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Беляева Екатерина Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
BelyaevaEIU@zpkt.gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
(3494) доб.99-69-31
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6,корпус 1, стр. 1, офис 901
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям информационного извещения и документации об аукционе, признается победителем
Требования, предъявляемые к Участнику
Указаны в информационном извещении
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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