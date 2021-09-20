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Номер извещения
АП003203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по Электросвязи (телефонная связь, линии связи), каналы связи и передачи информации, радиосвязь и транкинговая связь (голосовая и передача информации), услуги внутризоновой, междугородней и международной связи.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8248
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозова Светлана Владимировна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг связи (телефония, прямые провода и т.п.)
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 08:00 GMT +320.09.2021 08:0020.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003203Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг связи (телефония, прямые провода и т.п.)г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг связи (телефония, прямые провода и т.п.)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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