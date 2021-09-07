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Номер извещения
32110595835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ СМР по объекту:г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, п. Новосинеглазово, кв-л ЧРУМНПП, уч. 83 (стр). 1 категория. Тех. присоединение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 09:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Почтовый адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Контактный телефон
+7 351 232-01-57
Факс
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Адрес электронной почты
D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Залялютдинова Дина Галимьяновна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Выполнение работ СМР по объекту:г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, п. Новосинеглазово, кв-л ЧРУМНПП, уч. 83 (стр). 1 категория. Тех. присоединение
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 15:0014.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595835Подведение итогов не позднее Выполнение работ СМР по объекту:г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, п. Новосинеглазово, кв-л ЧРУМНПП, уч. 83 (стр). 1 категория. Тех. присоединениеЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ СМР по объекту:г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, п. Новосинеглазово, кв-л ЧРУМНПП, уч. 83 (стр). 1 категория. Тех. присоединение
Начальная цена
220 416,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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