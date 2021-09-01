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Номер извещения
АП003202
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка бетона, цемента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 581
Факс
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Адрес электронной почты
s.balashov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балашов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бетона, цемента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003202Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бетона, цементаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 09:3922.09.2021 09:3922.09.2021 09:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003202Подведение итогов не позднее Закупка бетона, цементаСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бетона, цемента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
23.63.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.3225
Кол-во: 0.946
Кол-во: 1.72
Кол-во: 21.5
Кол-во: 0.43
Кол-во: 6.88
Кол-во: 1.8963
Кол-во: 13.16875
Кол-во: 0.7267
Кол-во: 5.43305
Кол-во: 1.8963
Кол-во: 13.16875
Кол-во: 0.7267
Кол-во: 5.43305
Кол-во: 3.7926
Кол-во: 26.3375
Кол-во: 1.4534
Кол-во: 10.8661
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