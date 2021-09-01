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    Главная / Торги / Закупка бетона, цемента

    Закупка бетона, цемента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003202Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бетона, цементаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка бетона, цемента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка бетона, цемента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003202Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бетона, цементаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 09:3922.09.2021 09:3922.09.2021 09:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003202Подведение итогов не позднее Закупка бетона, цементаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 09:3922.09.2021 09:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003202Подведение итогов не позднее Закупка бетона, цементаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бетона, цемента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    23.63.10

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цементный раствор безусадочный (марка М400) толщина 50мм"

    Кол-во: 0.3225

    "Позиция 2"

    "Цементный раствор безусадочный (марка М400) толщина 50мм (на ростверк Рм1-2шт)"

    Кол-во: 0.946

    "Позиция 3"

    "Бетон безусадочный В40 F200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (для заполнения колодцев)"

    Кол-во: 1.72

    "Позиция 4"

    "Бетон безусадочный В45 F200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (подливка)"

    Кол-во: 21.5

    "Позиция 5"

    "Бетон безусадочный В40 F200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (для заполнения колодцев)"

    Кол-во: 0.43

    "Позиция 6"

    "Бетон безусадочный В45 F200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (подливка)"

    Кол-во: 6.88

    "Позиция 7"

    "Бетон безусадочный В40 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (для заполнения колодцев)"

    Кол-во: 1.8963

    "Позиция 8"

    "Бетон безусадочный В45 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (подливка)"

    Кол-во: 13.16875

    "Позиция 9"

    "Бетон безусадочный В40 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (для заполнения колодцев)"

    Кол-во: 0.7267

    "Позиция 10"

    "Бетон безусадочный В45 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (подливка)"

    Кол-во: 5.43305

    "Позиция 11"

    "Бетон безусадочный В40 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (для заполнения колодцев)"

    Кол-во: 1.8963

    "Позиция 12"

    "Бетон безусадочный В45 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (подливка)"

    Кол-во: 13.16875

    "Позиция 13"

    "Бетон безусадочный В40 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (для заполнения колодцев)"

    Кол-во: 0.7267

    "Позиция 14"

    "Бетон безусадочный В45 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (подливка)"

    Кол-во: 5.43305

    "Позиция 15"

    "Бетон безусадочный В40 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (для заполнения колодцев)"

    Кол-во: 3.7926

    "Позиция 16"

    "Бетон безусадочный В45 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (подливка)"

    Кол-во: 26.3375

    "Позиция 17"

    "Бетон безусадочный В40 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (для заполнения колодцев)"

    Кол-во: 1.4534

    "Позиция 18"

    "Бетон безусадочный В45 F₁200 W8 на мелкозернистом заполнителе фракции 5…10 (подливка)"

    Кол-во: 10.8661

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