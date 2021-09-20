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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора на обновление Системы защиты информации (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на обновление Системы защиты информации (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596416Дата и время окончания срока приема заявок Обновление Системы защиты информацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110596416

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на обновление Системы защиты информации (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 11:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Аукционная_документация.pdf

    Итоговый_протокол_32110596416_03.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5911

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гридасова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обновление Системы защиты информации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596416Подведение итогов не позднее Обновление Системы защиты информацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обновление Системы защиты информации

    Начальная цена

    6 087 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    121 746,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049462/name/615c0c891b17c2.14645414

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 655.00000

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