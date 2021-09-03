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    Главная / Торги / Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.

    Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144819Дата и время окончания срока приема заявок Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144819

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма___2.1_Техническое_предложение.docx

    Типовой_договор_аренды_без_экипажа___новая_редакция___3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.ledenev@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леденев Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144819Дата и время окончания срока приема заявок Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144819Подведение итогов не позднее Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144819Подведение итогов не позднее Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда строительной техники без экипажа для обустройства Семаковского месторождения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, ж/д станция КоротчаевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    77.12.11.000

    Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор гусеничный эксплуатационной массой не менее 30 тонн"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Экскаватор гусеничный эксплуатационной массой не менее 40 тонн"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Бульдозер гусеничный с многозубым рыхлителем эксплуатационной не менее 20 тонн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Бульдозер гусеничный с многозубым рыхлителем эксплуатационной не менее 40 тонн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Бульдозер гусеничный с многозубым рыхлителем эксплуатационной не менее 45 тонн"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    27.02.2020 08:30(GMT+03:00)
    30 000
    Лоты:
    1
    Регион:
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