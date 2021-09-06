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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ТРК

    Поставка запасных частей для ТРК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144816Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ТРКг. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144816

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    06/08-2021МИ

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ТРК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    Приложение__к_Форме__1_КП.docx

    Приложение_2_Техническое_задание.docx

    Приложение_Проект_договора.doc

    Протокол_рассмотрения__оценки_и_сопоставления_заявок_участников_открытых_маркети.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК

    Юридический адрес

    414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9

    Почтовый адрес

    241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А

    Контактный телефон

    +7 952 968-88-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.ermakova@gesbryansk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЕРМАКОВА АННА НИКОЛАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ТРК

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144816Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ТРКг. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ТРК

    Начальная цена

    425 500,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС БРЯНСК
    Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9

    241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026628/name/61372a1c7a1493.87618813

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 4"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 10.00000

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