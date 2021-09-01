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    Главная / Торги / Закупка вспомогательного оборудования и материалов

    Закупка вспомогательного оборудования и материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003200Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вспомогательного оборудования и материаловСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003200

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка вспомогательного оборудования и материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка вспомогательного оборудования и материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003200Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вспомогательного оборудования и материаловСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 09:3022.09.2021 09:3022.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003200Подведение итогов не позднее Закупка вспомогательного оборудования и материаловСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 09:3022.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003200Подведение итогов не позднее Закупка вспомогательного оборудования и материаловСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка вспомогательного оборудования и материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фанера финская (ламинированая) 18мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 2"

    "Печь прокалочная КТП-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Печь прокалочная КТП-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Трос стальной Ø 4мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Щит ЩМП 600х400х200 36 (с наполнением автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А - 1 шт., автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А - 3 шт., автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32А - 7шт. )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ЩМП 04-2 У2 IP54 400х300х220, ( с наполнением Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А -1шт, автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А - 5 шт., автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 16А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Ящик управления освещением тип ЯУО 9601-3874 ток 63А,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Брус150х150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Набор для заточки цепей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Цепь для STIHL MS 180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Мотопомпа бензиновая Honda WT 40 X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Обогреватель Оребренный трубчатый радиатор Frico 125-22B"

    Кол-во: 4

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