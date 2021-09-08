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Номер извещения
АП003199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на услуги по обучению персонала (91002)/Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. управление скважиной при газонефтеводопроявлениях", "Контроль скважины. управление скважиной при капитальном и подземном ремонте" с получением сертификата международного образца IWCF 4 уровня (супервайзер) в 2021-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 76815
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесникова Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам Международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. Управление скважино
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 14:00 GMT +308.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003199Дата и время окончания срока приема заявок Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам Международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. Управление скважиноТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам Международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. Управление скважино
Официальный сайт, на котором размещена документация
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