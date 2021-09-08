Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на услуги по обучению персонала (91002)/Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. управление скважиной при газонефтеводопроявлениях", "Контроль скважины. управление скважиной при капитальном и подземном ремонте" с получением сертификата международного образца IWCF 4 уровня (супервайзер) в 2021-2022 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003199 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0076313-370-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на услуги по обучению персонала (91002)/Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. управление скважиной при газонефтеводопроявлениях", "Контроль скважины. управление скважиной при капитальном и подземном ремонте" с получением сертификата международного образца IWCF 4 уровня (супервайзер) в 2021-2022 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 76815 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Колесникова Татьяна Геннадьевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам Международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. Управление скважино Дата и время окончания срока приема заявок 08.09.2021 14:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003199 Дата и время окончания срока приема заявок Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам Международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. Управление скважино Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Обучение персонала ООО "Газпромнефть-Заполярье" по программам Международного стандарта IWCF: "Контроль скважины. Управление скважино Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт