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    Главная / Торги / Закупка противопожарного оборудования

    Закупка противопожарного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003198Дата и время окончания срока приема заявок Закупка противопожарного оборудованияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка противопожарного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка противопожарного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003198Дата и время окончания срока приема заявок Закупка противопожарного оборудованияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 09:2522.09.2021 09:2522.09.2021 09:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003198Подведение итогов не позднее Закупка противопожарного оборудованияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 09:2522.09.2021 09:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003198Подведение итогов не позднее Закупка противопожарного оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка противопожарного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопенал КТП-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Термопенал КТП-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Центратор Ø 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Центратор Ø 150-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Центратор Ø 219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Центратор Ø 325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Центратор Ø 426"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Центратор Ø 530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Трубная траверса ПМ-1023 32т."

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Строп текстильный для траверсы пм-1023 16т."

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Разветвление рукавное трехходовое РТ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Рукав пожарный напорный РПК(В)-Н/ВМ-УХЛ1 Классик с головками, 20 м (Русарсенал)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Рукав пожарный "Стандарт" диам. 77 мм в сборе с головками (белый)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Ствол пожарный ручной РСК-50 (распылительный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Термопенал ТП 5-150 (220В)"

    Кол-во: 10

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