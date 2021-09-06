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    Главная / Торги / Выполнение работ СМР по объекту:Г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:г. Челябинск, ул. Матросова, д. 27. 1 категория. Тех. присоединение

    Выполнение работ СМР по объекту:Г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:г. Челябинск, ул. Матросова, д. 27. 1 категория. Тех. присоединение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 21:5906.09.2021 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595829Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ СМР по объекту:Г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:г. Челябинск, ул. Матросова, д. 27. 1 категория. Тех. присоединениеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110595829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1374

    Наименование закупки

    Выполнение работ СМР по объекту:Г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:г. Челябинск, ул. Матросова, д. 27. 1 категория. Тех. присоединение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 09:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ГСН.PDF

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    РСС.xlsx

    Извещение.docx

    ЛС.xlsx

    Документация.docx

    итоговый_протокол.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 232-01-57

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Залялютдинова Дина Галимьяновна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ СМР по объекту:Г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:г. Челябинск, ул. Матросова, д. 27. 1 категория. Тех. присоединение

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595829Подведение итогов не позднее Выполнение работ СМР по объекту:Г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:г. Челябинск, ул. Матросова, д. 27. 1 категория. Тех. присоединениеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ СМР по объекту:Г/п низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:г. Челябинск, ул. Матросова, д. 27. 1 категория. Тех. присоединение

    Начальная цена

    261 829,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032495/name/61408aeb6b5bf0.21402249

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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