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Номер извещения
АП003197
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11324 «Ремонт, техническое обслуживание и диагностика систем вентиляции, кондиционирования и обогрева (включая приточные, вытяжные и приточно-вытяжные системы) для нужд Тазовского НГКМ» для ООО «Меретояханефтегаз»в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36
Почтовый адрес
629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4677
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татаринцева Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт, техническое обслуживание и диагностика систем вентиляции, кондиционирования и обогрева (включая причточные, вытяжные и прито
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Ремонт, техническое обслуживание и диагностика систем вентиляции, кондиционирования и обогрева (включая причточные, вытяжные и прито
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36
629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75
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