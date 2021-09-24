Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11324 «Ремонт, техническое обслуживание и диагностика систем вентиляции, кондиционирования и обогрева (включая приточные, вытяжные и приточно-вытяжные системы) для нужд Тазовского НГКМ» для ООО «Меретояханефтегаз»в 2021-2023 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП003197 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0078686-387-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11324 «Ремонт, техническое обслуживание и диагностика систем вентиляции, кондиционирования и обогрева (включая приточные, вытяжные и приточно-вытяжные системы) для нужд Тазовского НГКМ» для ООО «Меретояханефтегаз»в 2021-2023 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36 Почтовый адрес 629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4677 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Татаринцева Надежда Евгеньевна Место рассмотрения предложений Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru