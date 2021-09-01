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    Главная / Торги / Закупка электромонтажных материалов и комплектующих

    Закупка электромонтажных материалов и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003196Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных материалов и комплектующихСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003196

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электромонтажных материалов и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    АП003196_от_15.11.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электромонтажных материалов и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003196Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных материалов и комплектующихСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 09:1729.10.2021 09:1729.10.2021 09:17Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003196Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных материалов и комплектующихСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 09:1729.10.2021 09:17Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003196Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных материалов и комплектующихСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электромонтажных материалов и комплектующих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.33.1

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1081537/name/61921c09b75a14.62064239

    15.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект монтажных частей КМЧ-3у"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Комплект монтажных частей КМЧ-4"

    Кол-во: 73

    "Позиция 3"

    "Комплект козырька К2"

    Кол-во: 94

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор 12 В, емкость 17 А×ч"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор 12 В, емкость 40А×ч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Труба ЗПТ ПЭ63 d=110 х 6,3 мм - Ч - L = 12 м"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Труба ПЭ ПНД тип "СЛ" (SDR26) 63х2,5 техническая 12 м"

    Кол-во: 17

    "Позиция 8"

    "Металлорукав герметичный в ПВХ-оболочке, диапазон температур -60С +125С, Ду 25 мм"

    Кол-во: 560

    "Позиция 9"

    "Огнезащитный материал для кабеля связи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Огнестойкая пена DF (740 мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Мини-плинтус DLPlus"

    Кол-во: 70

    "Позиция 12"

    "Аккумулятор 12 В, емкость 17 А×ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Светильнк STREET 9M IP66 (АЛТЕРНАТИВА: Светильник уличный светодиодный мощностью 80 Вт, 220 В, для установки на трубу)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 14"

    "Светильник Street X1IP66 (АЛЬТЕРНАТИВА: Светильник уличный светодиодный мощностью 40 Вт, 220 В, для установки на трубу)"

    Кол-во: 137

    "Позиция 15"

    "Коробка разветвительная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Труба гибкая гофрированная двустенная для электропроводки D=63мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Бирка маркировочная для силовых кабелей"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Кабельный хомут (стяжка) с монтажным отверстием из полиамида, 300мм (упаковка 100 шт.)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Кабельный канал, 80х40 мм, диной 2м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Угол внешний изменяемый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Угол внутренний изменяемый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Угол плоский"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Соединение на стык"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Заглушка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Ввод кабельный универсальный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Огнезащитный материал для кабеля связи"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Огнестойкая пена DF (740 мл)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Светильнк STREET 9M IP66 (АЛТЕРНАТИВА: Светильник уличный светодиодный мощностью 80 Вт, 220 В, для установки на трубу)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Светильник Street X1IP66 (АЛЬТЕРНАТИВА: Светильник уличный светодиодный мощностью 40 Вт, 220 В, для установки на трубу)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Кнопка управления без фиксации d=22,5мм/220В (зеленая)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Кнопка управления без фиксации d=22,5мм/220В (красная) – 1 шт;"

    Кол-во: 2

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