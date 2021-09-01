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Номер извещения
АП003196
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электромонтажных материалов и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 581
Факс
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Адрес электронной почты
s.balashov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балашов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электромонтажных материалов и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003196Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных материалов и комплектующихСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 09:1729.10.2021 09:1729.10.2021 09:17Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003196Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных материалов и комплектующихСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электромонтажных материалов и комплектующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
27.33.1
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 73
Кол-во: 94
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 13
Кол-во: 17
Кол-во: 560
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 70
Кол-во: 1
Кол-во: 72
Кол-во: 137
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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