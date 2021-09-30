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    Главная / Торги / Тендер 125-Т-2021 - Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергии

    Тендер 125-Т-2021 - Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 21:0030.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144812Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергииНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    125-Т-2021

    Наименование закупки

    Тендер 125-Т-2021 - Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_ЭТП_ГПБ.rtf

    Документы_по_тендеру.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3825

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Неля Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2021 21:00 GMT +330.09.2021 21:0030.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144812Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергииНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2021 21:0030.09.2021 21:0030.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144812Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергииНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.11.2021 16:0025.11.2021 16:0025.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144812Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергииНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.202125.11.2021 16:0025.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144812Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергииНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111867/name/61bac7ba3b9e10.81914795

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования из состава Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС), расположенного на Самбургском лицензионном участке, с целью выработки электрической энергии"

    Кол-во:

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