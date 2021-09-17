Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.

    Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144873Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.МеждуреченскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144873

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Договор__поставки_форма_ЮК.docx

    ТЗ_ЧП_ЦС_22_45.docx

    ТЗ_ЧП_ЦС_250.docx

    ТЗ_ЧП___ГОФТ_90_45.docx

    ТЗ_ЧП__ЦОФК_250.docx

    ТЗ_ЧП_ЦС_5_5_22_160.docx

    Приложение_к_ЗД.zip

    ЗД__ГП144873.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-24-84

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    yanykinaea@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яныкина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 12:00 GMT +317.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144873Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144873Подведение итогов не позднее Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144873Подведение итогов не позднее Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Преобразователи частоты для фабрик ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь частоты типа Danfoss VLT AutomationDrive FC 301 90 кВт, в комплекте со съемной цифровой панелью местного управления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Преобразователь частоты типа Danfoss VLT AutomationDrive FC 301 45 кВт, в комплекте со съемной цифровой панелью местного управления"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Преобразователь частоты номинальная мощность 250 кВт Altivar 71, напряжение 3 фазы, 380.415В, выходная частота от 0….100 гц в комплекте с сетевым двигательным дросселями и тормозным модулем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Преобразователь частоты типа Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 250 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Преобразователь частоты типа Danfoss VLT AutomationDrive FC 301 5,5 кВт, в комплекте со съемной цифровой панелью местного управления"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Преобразователь частоты типа Danfoss VLT AutomationDrive FC 301 22 кВт, в комплекте со съемной цифровой панелью местного управления"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Преобразователь частоты типа Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 160 кВт, в комплекте со съемной цифровой панелью местного управления"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237236
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    593865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213481
    Запрос предложений. Градирня
    Запрос предложений. Градирня
    588099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Запрос предложений № ГП237461
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    594572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП213569
    Запроса предложений на поставку клапана охолостительно-предохранительного Г305М.330СБ для ремонта горизонтального трехплунжерного насоса модели: Г305М, в собранном виде.
    Запроса предложений на поставку клапана охолостительно-предохранительного Г305М.330СБ для...
    588452
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237380
    Поставка станка для шлифовки и полировки днищ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка станка для шлифовки и полировки днищ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    594220
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    405 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП201720
    Салазки, шестерёнки
    Салазки, шестерёнки
    585497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить