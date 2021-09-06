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Номер извещения
ГП144810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
300/30.08.21/ИНВ/КО/Э Поставка рыбы минтай
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
30.08.2021 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-09
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
61ism@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Светлана Марсовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рыбы минтай
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 15:30 GMT +306.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144810Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рыбы минтайСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 07:0007.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144810Дата и время вскрытия заявок Поставка рыбы минтайСалават
Подведение итогов не позднее
19.10.2021 12:3019.10.2021 12:3019.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144810Подведение итогов не позднее Поставка рыбы минтайСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рыбы минтай
Начальная цена
395 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
03.11
Документация лота
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