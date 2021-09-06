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    Главная / Торги / Поставка спортивного инвентаря

    Поставка спортивного инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 07:0006.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595616Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивного инвентаряХанты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110595616

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    105п

    Наименование закупки

    Поставка спортивного инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 09:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    105п.rar

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок_105п.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 952 710-87-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абубакиров Айнур Наянович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спортивного инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595616Подведение итогов не позднее Поставка спортивного инвентаряХанты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивного инвентаря

    Начальная цена

    367 330,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    32.3

    Товары спортивные

    Классификатор ОКВЭД2

    32.3

    Производство спортивных товаров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025943/name/6135fd8fc7c012.12930737

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спортивных товаров"

    Кол-во: 153.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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