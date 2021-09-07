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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов Ravetti

    Поставка расходных материалов Ravetti

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:5907.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов RavettiУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110595577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов Ravetti

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_МИ_1143_2021_08.docx

    Приложение_2_Техническое_задание.xlsx

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены.xlsx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_маркетинговых_исслед.docx

    Приложение_4_Технико_коммерческое_предложение.xlsx

    Приложение_1___Проект_договора__типовой_.docx

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1143_2021_08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов Ravetti

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595577Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов RavettiУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов Ravetti

    Начальная цена

    1 819 315,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    25.7

    Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    25.7

    Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027999/name/6138a6766ef757.78305820

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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