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Номер извещения
32110595584
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 08:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
Почтовый адрес
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
Контактный телефон
+7 124 05-40935 доб. 285
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-lenobl.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блинова Нина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202109.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595584Подведение итогов не позднее Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
Начальная цена
27 839 580,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
43.3
43.3
Документация лота
Кол-во: 1
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