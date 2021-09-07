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    Главная / Торги / Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595584Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110595584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_конкурентном_отборе__528643.docx

    Извещение__528643.doc

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_1_к_ТЗ___Сметная_документация.rar

    Приложение_2___Техническое_задание.docx

    Приложение_2_к_ТЗ___Требования_к_товарам.pdf

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Итоговый_протокол_528643.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    Почтовый адрес

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Контактный телефон

    +7 124 05-40935 доб. 285

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-lenobl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блинова Нина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595584Подведение итогов не позднее Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по косметическому ремонту здания ЕЦПУ (единый центр предоставления услуг) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Начальная цена

    27 839 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028473/name/61399858e5b6c4.22916794

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные отделочные"

    Кол-во: 1

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