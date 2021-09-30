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    Главная / Торги / Реализация проката, метизной продукции с хранения

    Реализация проката, метизной продукции с хранения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 09:0030.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144807Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлопроката, метизов и расходных материалов для металлообработкиЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация проката, метизной продукции с хранения

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Нижняя Тура

    Номер извещения

    ГП144807

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛО-СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

    Предмет договора

    Реализация металлопроката, метизов и расходных материалов для металлообработки

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 08:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Перечень_металла_к_резервации.xls

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    металлопрокат

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Реализация не востребованного в производстве

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛО-СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

    Юридический адрес

    620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б

    Контактный телефон

    +7 343 379-29-98 доб. 218

    Адрес электронной почты

    kolesnikova@uspk.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесникова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Колесникова Ольга Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    uspk@uspk.net

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 379-29-99

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    По наибольшей цене

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Отсутствуют

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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