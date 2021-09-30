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Наименование процедуры
Реализация проката, метизной продукции с хранения
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Нижняя Тура
Номер извещения
ГП144807
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛО-СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
Предмет договора
Реализация металлопроката, метизов и расходных материалов для металлообработки
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 08:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
металлопрокат
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Реализация не востребованного в производстве
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛО-СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
Юридический адрес
620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б
Контактный телефон
+7 343 379-29-98 доб. 218
Адрес электронной почты
kolesnikova@uspk.net
Ф.И.О. контактного лица
Колесникова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Колесникова Ольга Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
uspk@uspk.net
Телефон продавца/инициатора
+7 343 379-29-99
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
По наибольшей цене
Требования, предъявляемые к Участнику
Отсутствуют
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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