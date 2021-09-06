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    Главная / Торги / Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудования

    Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 07:0006.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595524Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудованияХанты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110595524

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    104п

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 08:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    104п.rar

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок_104п.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 952 710-87-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абубакиров Айнур Наянович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595524Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудованияХанты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудования

    Начальная цена

    441 078,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    26.40

    Техника бытовая электронная

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40

    Производство бытовой электроники

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025884/name/6135f84111e321.58827683

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бытовой электроники"

    Кол-во: 62.00000

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