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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110595524
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 08:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 952 710-87-06
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
logistika.ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абубакиров Айнур Наянович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих принадлежностей для компьютерного оборудования
Начальная цена
441 078,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
26.40
26.40
Документация лота
Кол-во: 62.00000
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