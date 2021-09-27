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Номер извещения
32110595576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 08:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+423 312 03 213 доб. 9184
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архангельская Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170
Начальная цена
204 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответсвие с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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