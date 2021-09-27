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    Главная / Торги / Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170

    Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 10:0027.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170Хасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110595576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    151-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 08:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД___ЗП___Поставка.docx

    договор_поставки.docx

    Тз._УПП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +423 312 03 213 доб. 9184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.202129.11.2021 10:0029.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595576Подведение итогов не позднее Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Устройства Плавного Пуска Emotron TSA- 170

    Начальная цена

    204 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответсвие с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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