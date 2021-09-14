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Номер извещения
ГП144803
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 3842 34-50-98
Факс
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Адрес электронной почты
denis.ig.stepanov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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«Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 12:00 GMT +314.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144803Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 12:0014.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144803Дата и время вскрытия заявок «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»Новосибирск
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144803Подведение итогов не позднее «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»Новосибирск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
81.29.19.000
Кол-во: 1
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