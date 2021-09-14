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    Главная / Торги / «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»

    «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144803Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144803

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП21-08-30/1

    Наименование закупки

    «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 08:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗП21_08_30_1.pdf

    Формы_для_заполнения.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 3842 34-50-98

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    denis.ig.stepanov@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 12:00 GMT +314.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144803Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 12:0014.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144803Дата и время вскрытия заявок «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144803Подведение итогов не позднее «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»Новосибирск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144803Подведение итогов не позднее «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Закупка услуг комплексной уборки помещений внутренних структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81.29.19.000

    Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация_ЗП21_08_30_1.pdf

    30.08.2021

    Формы_для_заполнения.docx

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экслуатационные услуги по уборке помещений и прилегающей территории."

    Кол-во: 1

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    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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