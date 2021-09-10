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Номер извещения
ГП144802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 08:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
626152, Российская Федерация, Тюменская область, Тобольск, пер. Рощинский, 32, оф. 7
Почтовый адрес
626152, Российская Федерация, Тюменская область, Тобольск, 9 микрорайон, 1, оф. 222
Контактный телефон
+7 981 991-27-22
Факс
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Адрес электронной почты
kmg-t@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Рыбалов Алексей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Тобольск
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Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144802Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штукТобольск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук
Начальная цена
234 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
626150, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 9, участок 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГЕНМАШ-ГАЗ-ТОБОЛЬСК
Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ-ТОБОЛЬСК
Адрес местонахождения
626152, Российская Федерация, Тюменская область, Тобольск, пер. Рощинский, 32, оф. 7
626152, Российская Федерация, Тюменская область, Тобольск, 9 микрорайон, 1, оф. 222
26.51.66.133
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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