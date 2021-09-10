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    Главная / Торги / Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук

    Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144802Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штукТобольскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144802

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 08:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144802_second_parts_protocol.pdf

    Тендерная_документация_Датчики_ТМК_161.pdf

    ТЗ_ТМК_161_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГЕНМАШ-ГАЗ-ТОБОЛЬСК
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ-ТОБОЛЬСК

    Юридический адрес

    626152, Российская Федерация, Тюменская область, Тобольск, пер. Рощинский, 32, оф. 7

    Почтовый адрес

    626152, Российская Федерация, Тюменская область, Тобольск, 9 микрорайон, 1, оф. 222

    Контактный телефон

    +7 981 991-27-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kmg-t@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбалов Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Тобольск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144802Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штукТобольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для нужд ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» 1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук

    Начальная цена

    234 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50 в количестве 3-х штук 2. Жгут ТМК-СР50-10H-C в количестве 3-х штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    626150, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 9, участок 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГЕНМАШ-ГАЗ-ТОБОЛЬСК
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ-ТОБОЛЬСК

    Адрес местонахождения

    626152, Российская Федерация, Тюменская область, Тобольск, пер. Рощинский, 32, оф. 7

    626152, Российская Федерация, Тюменская область, Тобольск, 9 микрорайон, 1, оф. 222

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.133

    Аппаратура контрольно-сигнальная для автоматической защиты агрегатов от опасных вибраций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030148/name/613b2f5201e377.35657512

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик ТМК-161-10-110/135-0,2-СР50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Жгут ТМК-СР50-10H-C"

    Кол-во: 3

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