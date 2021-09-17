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Номер извещения
АП003192
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования широкополосной передачи данных (Canopy) для нужд ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в 2022-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Техническое обслуживание и ремонт оборудования широкополосной передачи данных (Canopy)
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 08:00 GMT +317.09.2021 08:0017.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003192Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт оборудования широкополосной передачи данных (Canopy)г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт оборудования широкополосной передачи данных (Canopy)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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