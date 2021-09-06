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    Главная / Торги / Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595551Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110595551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЧФ МЭ/47

    Наименование закупки

    Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Протокол_ЗК___32110595551_629_ТР_гл._корпуса_ТЭЦ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 912 478-40-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    OlgaGilyazova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гилязова Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595551Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 10:0022.09.2021 10:0022.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595551Подведение итогов не позднее Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 10:0022.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595551Подведение итогов не позднее Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ

    Начальная цена

    5 208 346,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.99.60.000

    Работы каменные и кирпичные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.6

    Работы каменные и кирпичные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041217/name/614d851eb12bd3.90877118

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ"

    Кол-во: 1.00000

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