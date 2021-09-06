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Номер извещения
32110595551
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 08:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 912 478-40-56
Факс
--
Адрес электронной почты
OlgaGilyazova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гилязова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595551Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦЧелябинск
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 10:0022.09.2021 10:0022.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595551Подведение итогов не позднее Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт главного корпуса ТЭЦ
Начальная цена
5 208 346,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
43.99.60.000
43.99.6
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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