Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку лицензии nanoCAD Plus 20 (постоянная лицензия)для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-2213)

    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку лицензии nanoCAD Plus 20 (постоянная лицензия)для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-2213)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595364Дата и время окончания срока приема заявок Лицензия nanoCAD Plus 20. Постоянная лицензияСамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110595364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2213

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку лицензии nanoCAD Plus 20 (постоянная лицензия)для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-2213)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 07:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗК_СКС_2213_договор.7z

    Итоговый_Протокол__4777_от_21.09.2021_СКС_2213.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лицензия nanoCAD Plus 20. Постоянная лицензия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595364Подведение итогов не позднее Лицензия nanoCAD Plus 20. Постоянная лицензияСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лицензия nanoCAD Plus 20. Постоянная лицензия

    Начальная цена

    131 088,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037841/name/61498fac60d2d3.32158265

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 2.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085047
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК...
    594254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 326 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087899
    Поставка запчастей к элегазовым выключателям ISF 35 кВ для нужд ОП АО «Электросеть» в г.Ижевск
    Поставка запчастей к элегазовым выключателям ISF 35 кВ для нужд ОП АО «Электросеть» в г.Ижевск
    594660
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    485 115
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211087893
    Приобретение оборудования для установки системы видеонаблюдения в корп. 32,99
    Приобретение оборудования для установки системы видеонаблюдения в корп. 32,99
    594659
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    1 231 031
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213452
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая полиуретановая, клин полиуретановый LF2063-8, корзина сита для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39696
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая...
    587990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП202006
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    594656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087840
    Поставка кабеля КПГУ, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП594647)
    Поставка кабеля КПГУ, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП594647)
    594647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 160 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087837
    Поставка свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторных батарей серии "GFM" технологии AMG, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП594652)
    Поставка свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторных батарей серии...
    594652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148054
    поставка Металлопроката по БП2022г
    поставка Металлопроката по БП2022г
    580334
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить