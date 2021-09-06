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    Главная / Торги / Поставка, монтаж, юстировка, предъявление в поверку Измерительной машины для точных измерений наружных и внутренних линейных размеров мер и изделий -1 шт.

    Поставка, монтаж, юстировка, предъявление в поверку Измерительной машины для точных измерений наружных и внутренних линейных размеров мер и изделий -1 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595359Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж, юстировка, предъявление в поверку Измерительной машины для точных измерений наружных и внутренних линейных размеров мер и изделий - 1шт.НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110595359

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, монтаж, юстировка, предъявление в поверку Измерительной машины для точных измерений наружных и внутренних линейных размеров мер и изделий -1 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 07:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение__поставка__измер._машины.docx

    Итоговый_протокол__измер.машина.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 278-99-97

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    zakupki@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меркулова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, монтаж, юстировка, предъявление в поверку Измерительной машины для точных измерений наружных и внутренних линейных размеров мер и изделий - 1шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595359Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж, юстировка, предъявление в поверку Измерительной машины для точных измерений наружных и внутренних линейных размеров мер и изделий - 1шт.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, монтаж, юстировка, предъявление в поверку Измерительной машины для точных измерений наружных и внутренних линейных размеров мер и изделий - 1шт.

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет; первый платёж – оплата за оборудование в полном объёме в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счёта на оплату на основании следующих документов: акта о приёме-передачи оборудования, подписанного сторонами, товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной сторонами; счета-фактуры на оборудование. Второй платёж - оплата за выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счёта на оплату на основании следующих документов: акта выполнения работ, подписанного сторонами; счета-фактуры на работы. Cрок поставки товара: по «30» ноября 2021
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027122/name/61383282d8a098.69707338

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

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