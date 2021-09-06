Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет; первый платёж – оплата за оборудование в полном объёме в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счёта на оплату на основании следующих документов: акта о приёме-передачи оборудования, подписанного сторонами, товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной сторонами; счета-фактуры на оборудование. Второй платёж - оплата за выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счёта на оплату на основании следующих документов: акта выполнения работ, подписанного сторонами; счета-фактуры на работы. Cрок поставки товара: по «30» ноября 2021