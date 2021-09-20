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    Главная / Торги / Реализация Антиэрозионного покрытия АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011

    Реализация Антиэрозионного покрытия АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 16:0020.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144797Дата и время окончания срока приема заявок Антиэрозионное покрытие АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011УфаПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация Антиэрозионного покрытия АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, 38

    Номер извещения

    ГП144797

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ПЕТОН

    Предмет договора

    Антиэрозионное покрытие АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 07:18 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информация_по_материалу_Экотрасса.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Антиэрозионное покрытие АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011; Количество материала - 65000 м2; Год производства - 2020г.; Условия доставки - Самовывоз со склада либо транспортная компания за счет покупателя; Фактическое условия хранения - Отапливаемый, крытый склад.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Реализация

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ПЕТОН

    Юридический адрес

    450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 58

    Контактный телефон

    +7 347 246-87-09

    Адрес электронной почты

    tender@peton.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баширов Азат Филаритович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Контактное лицо продавца/инициатора

    МНУШКИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    peton@peton.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 347 246-87-09

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 58

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    По итогам получения ценовых предложений

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Авансирование 100%

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Возможен по предварительной договоренности

    Обременения (ограничения)

    отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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