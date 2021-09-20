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Наименование процедуры
Реализация Антиэрозионного покрытия АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, 38
Номер извещения
ГП144797
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ПЕТОН
Предмет договора
Антиэрозионное покрытие АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 07:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Антиэрозионное покрытие АЭрП-УК "Экотрасса" ТУ 8397-011-54892207-2011; Количество материала - 65000 м2; Год производства - 2020г.; Условия доставки - Самовывоз со склада либо транспортная компания за счет покупателя; Фактическое условия хранения - Отапливаемый, крытый склад.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Реализация
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ПЕТОН
Юридический адрес
450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 58
Контактный телефон
+7 347 246-87-09
Адрес электронной почты
tender@peton.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баширов Азат Филаритович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Контактное лицо продавца/инициатора
МНУШКИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Адрес эл. почты продавца/инициатора
peton@peton.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 347 246-87-09
Адрес местонахождения продавца/инициатора
450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 58
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
По итогам получения ценовых предложений
Требования, предъявляемые к Участнику
Авансирование 100%
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Возможен по предварительной договоренности
Обременения (ограничения)
отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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