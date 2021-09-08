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    Главная / Торги / Кадастровые работы

    Кадастровые работы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595284Дата и время окончания срока приема заявок Кадастровые работыКурганПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110595284

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кадастровые работы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 06:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_32110595284.pdf

    ТЗ_кадастр_рабGI0002067.docx

    Документация_кадастр_раб_GI0002067.docx

    ДОГОВОР_ПОДРЯДА_на_кадастр_рабGI0002067.docx

    Приложение_к_ТЗGI0002067_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН

    Юридический адрес

    640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,

    Почтовый адрес

    640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А

    Контактный телефон

    +7 3522 64-25-20

    Факс

    +7 3522 45-83-56

    Адрес электронной почты

    Semiahina_LV@kurgangazcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Курган

    Закупки и тендеры Курганская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кадастровые работы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 09:30 GMT +308.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595284Дата и время окончания срока приема заявок Кадастровые работыКурган

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 09:3008.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110595284Дата и время вскрытия заявок Кадастровые работыКурган

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595284Подведение итогов не позднее Кадастровые работыКурган

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595284Подведение итогов не позднее Кадастровые работыКурган

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кадастровые работы

    Начальная цена

    1 680 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН

    Адрес местонахождения

    640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,

    640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032225/name/6140697816c190.49764014

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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