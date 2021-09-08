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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110595284
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кадастровые работы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 06:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,
Почтовый адрес
640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А
Контактный телефон
+7 3522 64-25-20
Факс
+7 3522 45-83-56
Адрес электронной почты
Semiahina_LV@kurgangazcom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Курган
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кадастровые работы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 09:30 GMT +308.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595284Дата и время окончания срока приема заявок Кадастровые работыКурган
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 09:3008.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110595284Дата и время вскрытия заявок Кадастровые работыКурган
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595284Подведение итогов не позднее Кадастровые работыКурган
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кадастровые работы
Начальная цена
1 680 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
Адрес местонахождения
640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,
640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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