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Номер извещения
ГП144796
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ж. д. материалов ВСП Р-24 для ПАО Южный Кузбасс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 07:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-22
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
biryukovaoa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бирюкова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144796Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 11:0006.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144796Дата и время вскрытия заявок Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24Междуреченск
Подведение итогов не позднее
22.10.2021 13:0022.10.2021 13:0022.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144796Подведение итогов не позднее Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24Междуреченск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс" Кемеровская область , г.Междуреченск, Южная пром.зонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
42.12.10.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2856
Кол-во: 6.225
Кол-во: 0.21
Кол-во: 2.11
Кол-во: 8568
Кол-во: 2
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