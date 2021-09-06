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    Главная / Торги / Поставка ж. д. материалов ВСП Р-24 для ПАО Южный Кузбасс

    Поставка ж. д. материалов ВСП Р-24 для ПАО Южный Кузбасс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144796Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144796

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ж. д. материалов ВСП Р-24 для ПАО Южный Кузбасс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 07:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_Договор__поставки_форма.rtf

    Приложение__3_Спецификация_форма.doc

    Приложение__4_Реквизиты__Южного_Кузбасса.doc

    Приложения__1_Существенные_условия_поставки_ЗД_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-24-22

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    biryukovaoa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бирюкова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144796Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 11:0006.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144796Дата и время вскрытия заявок Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 13:0022.10.2021 13:0022.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144796Подведение итогов не позднее Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24Междуреченск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 13:0022.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144796Подведение итогов не позднее Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка ж.д. материалов ВСП Р-24

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс" Кемеровская область , г.Междуреченск, Южная пром.зонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    42.12.10.130

    Полотно железнодорожное для подземных или надземных городских систем скоростного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подкладка ЖД Р24"

    Кол-во: 2856

    "Позиция 2"

    "Рельс Р-24"

    Кол-во: 6.225

    "Позиция 3"

    "Болт стыковой М18х88 в сборе"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 4"

    "Накладка стыковая Р24"

    Кол-во: 2.11

    "Позиция 5"

    "Костыль путевой 14*14*130мм"

    Кол-во: 8568

    "Позиция 6"

    "Стрелочный перевод ТИП Р24 марка.1/5 колея 900мм /проект 9245.000.00/правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Стрелочный перевод ТИП Р24 марка.1/5 колея 900мм /проект 9245.000.00/левый"

    Кол-во: 2

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