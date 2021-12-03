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Номер извещения
ГП144794
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1691/30.08.21/КО/Э Поставка присадок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
30.08.2021 06:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Депрессорно-диспергирующая присадка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2021 15:30 GMT +325.11.2021 15:3025.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144794Дата и время окончания срока приема заявок Депрессорно-диспергирующая присадкаСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2021 06:0026.11.2021 06:0026.11.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144794Дата и время вскрытия заявок Депрессорно-диспергирующая присадкаСалават
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 12:0014.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144794Подведение итогов не позднее Депрессорно-диспергирующая присадкаСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Депрессорно-диспергирующая присадка
Начальная цена
118 775 032,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Кол-во:
Противоизносная и антистатическая присадка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2021 15:30 GMT +303.12.2021 15:3003.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144794Дата и время окончания срока приема заявок Противоизносная и антистатическая присадкаСалават
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2021 06:0003.12.2021 06:0003.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144794Дата и время вскрытия заявок Противоизносная и антистатическая присадкаСалават
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 12:0014.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144794Подведение итогов не позднее Противоизносная и антистатическая присадкаСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Противоизносная и антистатическая присадка
Начальная цена
84 728 925,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Кол-во:
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