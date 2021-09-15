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Номер извещения
ГП144793
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 06:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+49 6104 419 80
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 12:00 GMT +315.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144793Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»Белорецкий
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144793Дата и время вскрытия заявок Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»Белорецкий
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144793Подведение итогов не позднее Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»Белорецкий
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144793Подведение итогов не позднее Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»Белорецкий
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
43.21.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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