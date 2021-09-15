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    Главная / Торги / Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»

    Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144793Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 06:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ГПБ.doc

    Договор_подряда_2021г._типовой__ред._июнь_.doc

    Разделительная_ведомость_MFL_9.docx

    Сметы.7z

    Техн.задание_электроснабжение.docx

    Проекты.7z

    Проекты2.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +49 6104 419 80

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    gmn@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Максим Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 12:00 GMT +315.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144793Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»Белорецкий

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144793Дата и время вскрытия заявок Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144793Подведение итогов не позднее Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144793Подведение итогов не позднее Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж КТП, прокладка кабельной трассы, электроснабжение шкафов управления, волочильных станов MFL S1200/9 в рамках реализации проекта «Модернизация СПКП. ЦЛП №11»"

    Кол-во: 1

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