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Номер извещения
32110595145
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
30.08.2021 04:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
aa.busygin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусыгин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595145Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 годаБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110595145Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 годаБарнаул
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 08:0008.10.2021 08:0008.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595145Подведение итогов не позднее Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 годаБарнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года
Начальная цена
840 356,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
08.12.1
08.12.1
Документация лота
Кол-во: 900.00000
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