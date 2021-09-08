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    Главная / Торги / Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года

    Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595145Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 годаБарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110595145

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    30.08.2021 04:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Щебень_2_полугодие_2021.rar

    Протокол_32110595145_щебень_2_полугодие.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    aa.busygin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусыгин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595145Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 годаБарнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110595145Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 годаБарнаул

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 08:0008.10.2021 08:0008.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595145Подведение итогов не позднее Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 годаБарнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 08:0008.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595145Подведение итогов не позднее Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 годаБарнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года

    Начальная цена

    840 356,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    08.12.1

    Гравий и песок

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12.1

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032921/name/614174cc3e82a8.17064924

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка щебня для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" до конца 2021 года"

    Кол-во: 900.00000

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