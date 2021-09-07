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    Главная / Торги / Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472

    Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 03:0007.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144792Дата и время окончания срока приема заявок Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 03:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ_ГОКД.docx

    Запрос_по_заявке___35472___ЗАПОЛНИТЬ_.xlsx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Денисовский.docx

    Отгрузочные_реквизиты_АО_ГОК_Денисовский.pdf

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-03

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    emtsev.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Емцев Анатолий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 03:00 GMT +307.09.2021 03:0007.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144792Дата и время окончания срока приема заявок Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 17:0020.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144792Подведение итогов не позднее Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144792Подведение итогов не позднее Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin;Композиция полиуретановая Re Pneu Part А;Композиция полиуретановая Re Pneu Part B; Автошина 18.00R25 Bridgestone; Автошина 14.00-24; Автокамера 14.00-24; Лента ободная 14.00/24 для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 35472

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина 17,5 R25 X-MINE D2 L5 TL Michelin"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Композиция полиуретановая Re Pneu Part А"

    Кол-во: 1075

    "Позиция 3"

    "Композиция полиуретановая Re Pneu Part B"

    Кол-во: 1066

    "Позиция 4"

    "Автошина 18.00R25 Bridgestone"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Автошина 14.00-24"

    Кол-во: 55

    "Позиция 6"

    "Автокамера 14.00-24"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Лента ободная 14.00/24"

    Кол-во: 20

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