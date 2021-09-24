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    Главная / Торги / Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 18:0024.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144790Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144790

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    INF15734, 15856

    Наименование закупки

    Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.08.2021 23:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __Приложение__2_Формат_оферты___метчики_плашки_сверла.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2021 18:00 GMT +324.09.2021 18:0024.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144790Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2021 18:0024.09.2021 18:0024.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144790Дата и время вскрытия заявок Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 18:0028.02.2022 18:0028.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144790Подведение итогов не позднее Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 18:0028.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144790Подведение итогов не позднее Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: плашки, метчики и сверла для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25.73

    Инструмент

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    формат оферты

    18.01.2022

    техдокументация

    18.01.2022

    заявка на участие

    18.01.2022

    инструкция

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плашка круглая DIN223B HSSE M6, артикул 013733210 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Плашка круглая DIN223B HSSE M8, артикул 013733240 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Плашка круглая DIN223B HSSE M10, артикул 013733280 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Плашка круглая DIN223B HSSE M12, артикул 013733330 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Плашка круглая DIN223B HSSE M16, артикул 013733410 или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Плашка круглая DIN223B HSSE M20, артикул 013733460 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Плашка Rc 3/8, артикул 013870240 или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Плашка BSPT 1/2", артикул 013870260 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Плашка BSPT 1/4", артикул 013870220 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Плашка BSPT 1/8", артикул 013870170 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Плашка круглая HSS NPT 3/8 Form B, артикул 013843280 или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Плашка круглая HSS NPT 1/2 Form B, артикул 013843300 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Плашка круглая HSS NPT 1/4 Form B, артикул 013843260 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Плашка круглая HSS NPT 1/8 Form B, артикул 013843240 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Плашка круглая HSS NPT 1/16 Form B, артикул 013843220 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Плашка круглая HSS BSW 1/2 Form B, артикул 013865260 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Метчик M4 DIN371 6H машинный HSS-E-PM тип VA, артикул 013094004 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Метчик M5 DIN371 6H машинный HSS-E-PM тип VA, артикул 013094005 или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Метчик M6 DIN371 6H машинный HSS-E-PM тип VA, артикул 013094006 или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Метчик M8 DIN371 6H машинный HSS-E-PM тип VA, артикул 013094008 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Метчик M10 DIN371 6H машинный HSS-E-PM тип VA, артикул 013094010 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Метчик M12 DIN376 6H машинный HSS-E-PM тип VA, артикул 013094012 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Метчик M16 DIN376 6H машинный HSS-E-PM тип VA, артикул 013094016 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Метчик M20 DIN376 6H машинный HSS-E-PM тип VA, артикул 013094020 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Метчик машинный BSPT 1/8" Form C, артикул 013270012 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Метчик машинный BSPT 1/4" Form C, артикул 013270015 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Метчик машинный BSPT 3/8" Form C, артикул 013270018 или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Метчик Rc 1/2, артикул 013270021 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Метчик машинный NPT 1/16" Form C, артикул 013275009 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Метчик машинный NPT 1/8" Form C, артикул 013275012 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Метчик машинный NPT 1/4" Form C, артикул 013275015 или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Метчик машинный NPT 3/8" Form C, артикул 013275018 или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Метчик машинный NPT 1/2" Form C, артикул 013275021 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Комплект ручных метчиков DIN2184-2 HSS BSW 1/2, артикул 013022260 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 12,0х182 КМ1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 15,25х218 КМ2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 16,0х218 КМ2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 18,5х233 КМ1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 20,9х243 КМ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 31,9х248 КМ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 35,9х248 КМ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 40,9х248 КМ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 34,0х248 КМ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 45,0х349 КМ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Сверло ц/х ф 5.0 мм Р6М5 ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Сверло ц/х ф 8.0 мм Р6М5 ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Сверло ц/х ф 10.0 мм Р6М5 ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Сверло ц/х ф 15.0 мм Р6М5 ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Сверло ц/х ф 20.0 мм Р6М5 ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Метчик машинный NPT 1" Form C 013275027"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Метчик машинный NPT 1/2" Form C 013275021"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Сверло центровочное VHM D1,0 010458100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Сверло центровочное VHM D1,6 010458160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Сверло центровочное VHM D2,0 010458200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Сверло центровочное VHM D2,5 010458210"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Сверло центровочное VHM D3,15 010458223"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "010020426 Сверло Typ VA TIALN D13,5 HSSE DIN338"

    Кол-во: 19

    "Позиция 58"

    "010020440 Сверло Typ VA TIALN D14 HSSE DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "010020444 Сверло Typ VA TIALN D14,5 HSSE DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "010020460 Сверло Typ VA TIALN D15 HSSE DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "010020464 Сверло Typ VA TIALN D15,5 HSSE DIN338"

    Кол-во: 19

    "Позиция 62"

    "010020480 Сверло Typ VA TIALN D16 HSSE DIN338"

    Кол-во: 19

    "Позиция 63"

    "010063226 Сверло Typ FL D3,3 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 16

    "Позиция 64"

    "010063244 Сверло Typ FL D4,2 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 16

    "Позиция 65"

    "010063260 Сверло Typ FL D5 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 18

    "Позиция 66"

    "010063262 Сверло Typ FL D5,1 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 18

    "Позиция 67"

    "010063270 Сверло Typ FL D5,5 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "010063290 Сверло Typ FL D6,5 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "010063298 Сверло Typ FL D6,9 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "010063320 Сверло Typ FL D8 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 18

    "Позиция 71"

    "010063330 Сверло Typ FL D8,5 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 17

    "Позиция 72"

    "010063336 Сверло Typ FL D8,8 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "010063348 Сверло Typ FL D9,4 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "010063358 Сверло Typ FL D9,9 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "010063362 Сверло Typ FL D10,2 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "010063386 Сверло Typ FL D11,5 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "010063400 Сверло Typ FL D12 HSS-E-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 19

    "Позиция 78"

    "010066370 Сверло Typ N D10,8 HSS-Co8-TiAlN DIN338 NORGAU/DRI"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "010066390 Сверло Typ N D11,8 HSS-Co8-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 19

    "Позиция 80"

    "010066402 Сверло Typ N D12,2 HSS-Co8-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "010066410 Сверло Typ N D12,8 HSS-Co8-TiAlN DIN338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "010315366 Сверло HSS DIN 345 TypN D10,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "010315369 Сверло HSS DIN 345 TypN D10,75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "010315386 Сверло HSS DIN 345 TypN D11,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "010315406 Сверло HSS DIN 345 TypN D12,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 86"

    "010315657 Сверло HSS DIN 345 TypN D26,75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "010315687 Сверло HSS DIN 345 TypN D29,75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "010315693 Сверло HSS DIN 345 TypN D30,25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "010315747 Сверло HSS DIN 345 Typ N D39,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "010315760 Сверло HSS DIN 345 Typ N D42"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "010315795 Сверло HSS DIN 345 Typ N D49"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "010315797 Сверло HSS DIN 345 Typ N D49,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "010315820 Сверло HSS DIN 345 Typ N D54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Метчик машинный NPT 3/4" Form C арт. 013275024"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Плашка круглая DIN223B HSSE M18 арт. 013733430"

    Кол-во: 20

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    Заказчик
    Прием заявок
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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