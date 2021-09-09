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    Главная / Торги / Реализация отходов в виде стружки смешанной баббита, бронзы, нержавеющей стали, невостребованных в собственном производстве

    Реализация отходов в виде стружки смешанной баббита, бронзы, нержавеющей стали, невостребованных в собственном производстве

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144791Дата и время окончания срока приема заявок Реализации отходов в виде стружки смешанной, нержавеющей сталиЕкатеринбургПечать
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    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация отходов в виде стружки смешанной баббита, бронзы, нержавеющей стали, невостребованных в собственном производстве

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Территория ПАО "Уралмашзавод"

    Номер извещения

    ГП144791

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Предмет договора

    Реализации отходов в виде стружки смешанной, баббита, н/н 1895006000

    Начальная цена

    83.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-08-2021 23:36 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2021 14:00

    Дата и время проведения

    14.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_реализации__цветн._стружки.docx

    Приложение__3_Договор_поставки_лома_и_отходов_металлов.docx

    Приложение__2_Перечень_документов.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие.docx

    ГП144791_лот_1_Протокол_подведения_итогов.pdf

    ГП144791_лот_2_Протокол_подведения_итогов.pdf

    ГП144791_лот_3_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Стружка смешанная, баббит, н/н 1895006000

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-14-78

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондрашова Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Контактное лицо и телефоны указаны в подписи

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tenders@uralmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 327-14-78

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наибольшая цена считается наилучшей

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно Извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация отходов в виде стружки смешанной баббита, бронзы, нержавеющей стали, невостребованных в собственном производстве

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Территория ПАО "Уралмашзавод"

    Номер извещения

    ГП144791

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Предмет договора

    Реализации отходов в виде стружки смешанной, бронзы, н/н 18954120010

    Начальная цена

    138.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-08-2021 23:36 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2021 14:00

    Дата и время проведения

    13.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_реализации__цветн._стружки.docx

    Приложение__3_Договор_поставки_лома_и_отходов_металлов.docx

    Приложение__2_Перечень_документов.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие.docx

    ГП144791_лот_1_Протокол_подведения_итогов.pdf

    ГП144791_лот_2_Протокол_подведения_итогов.pdf

    ГП144791_лот_3_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Стружка смешанная, бронза, н/н 18954120010

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-14-78

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондрашова Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Контактное лицо и телефоны указаны в подписи

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tenders@uralmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 327-14-78

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наибольшая цена считается наилучшей

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно Извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация отходов в виде стружки смешанной баббита, бронзы, нержавеющей стали, невостребованных в собственном производстве

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Территория ПАО "Уралмашзавод"

    Номер извещения

    ГП144791

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Предмет договора

    Реализации отходов в виде стружки смешанной, нержавеющей стали

    Начальная цена

    18.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-08-2021 23:36 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2021 14:00

    Дата и время проведения

    14.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_реализации__цветн._стружки.docx

    Приложение__3_Договор_поставки_лома_и_отходов_металлов.docx

    Приложение__2_Перечень_документов.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие.docx

    ГП144791_лот_1_Протокол_подведения_итогов.pdf

    ГП144791_лот_2_Протокол_подведения_итогов.pdf

    ГП144791_лот_3_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Стружка смешанная, нержавеющая сталь

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-14-78

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондрашова Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Контактное лицо и телефоны указаны в подписи

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tenders@uralmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 327-14-78

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наибольшая цена считается наилучшей

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно Извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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