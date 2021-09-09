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Наименование процедуры
Реализация отходов в виде стружки смешанной баббита, бронзы, нержавеющей стали, невостребованных в собственном производстве
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Территория ПАО "Уралмашзавод"
Номер извещения
ГП144791
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Предмет договора
Реализации отходов в виде стружки смешанной, баббита, н/н 1895006000
Начальная цена
83.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-08-2021 23:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2021 14:00
Дата и время проведения
14.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Стружка смешанная, баббит, н/н 1895006000
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-14-78
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондрашова Надежда Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Контактное лицо и телефоны указаны в подписи
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tenders@uralmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 327-14-78
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наибольшая цена считается наилучшей
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно Извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация отходов в виде стружки смешанной баббита, бронзы, нержавеющей стали, невостребованных в собственном производстве
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Территория ПАО "Уралмашзавод"
Номер извещения
ГП144791
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Предмет договора
Реализации отходов в виде стружки смешанной, бронзы, н/н 18954120010
Начальная цена
138.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-08-2021 23:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2021 14:00
Дата и время проведения
13.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Стружка смешанная, бронза, н/н 18954120010
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-14-78
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондрашова Надежда Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Контактное лицо и телефоны указаны в подписи
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tenders@uralmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 327-14-78
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наибольшая цена считается наилучшей
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно Извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация отходов в виде стружки смешанной баббита, бронзы, нержавеющей стали, невостребованных в собственном производстве
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Территория ПАО "Уралмашзавод"
Номер извещения
ГП144791
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Предмет договора
Реализации отходов в виде стружки смешанной, нержавеющей стали
Начальная цена
18.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-08-2021 23:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2021 14:00
Дата и время проведения
14.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Стружка смешанная, нержавеющая сталь
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-14-78
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондрашова Надежда Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Контактное лицо и телефоны указаны в подписи
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tenders@uralmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 327-14-78
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наибольшая цена считается наилучшей
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно Извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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