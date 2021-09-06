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Наименование процедуры
Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом алюминия отработанного н/н 83141000000)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Территория ПАО "Уралмашзавод"
Номер извещения
ГП144789
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Предмет договора
Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом алюминия отработанного н/н 83141000000)
Начальная цена
61.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-08-2021 22:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2021 14:00
Дата и время проведения
08.09.2021 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Лом алюминия отработанного н/н 83141000000
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 922 225-10-81
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миниханов Вадим Фагимович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Контактное лицо и телефоны указаны в подписи
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tenders@uralmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 922 225-10-81
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наибольшая цена считается наилучшей
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно Извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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