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Наименование процедуры
Реализация днище, задвижка, заслонка, затвор
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ОБП п.Пионерный
Номер извещения
ГП144783
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Предмет договора
Реализация днище, задвижка, заслонка, затвор
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-08-2021 18:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
днище, задвижка, заслонка, затвор
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Не применимо в Обществе
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-57-24
Адрес электронной почты
MIvanov@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Контактное лицо продавца/инициатора
Иванов Михаил Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
MIvanov@tsng.novatek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34997 4-57-24
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется по наибольшему ценовому предложению
Требования, предъявляемые к Участнику
100% предоплата. Самовывоз со склада Продавца.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Возможен осмотр на складе
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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