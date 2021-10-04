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    Реализация Авто шин.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2021 16:0004.10.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144781Дата и время окончания срока приема заявок Реализация Авто шинТюменская областьПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация Авто шин.

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ОБП п.Пионерный

    Номер извещения

    ГП144781

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Предмет договора

    Реализация Авто шин

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-08-2021 17:46 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Авто шины, шины на КАМАЗ, Урал, Сельхозшины.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Не применимо в Обществе

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-57-24

    Адрес электронной почты

    MIvanov@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Иванов Михаил Александрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    MIvanov@tsng.novatek.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34997 4-57-24

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется по наибольшему ценовому предложению

    Требования, предъявляемые к Участнику

    100% предоплата. Самовывоз со склада Продавца.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Возможен осмотр на складе

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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